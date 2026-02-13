今回の衆院選、東海地方では全ての中道候補が小選挙区で敗れる異常事態となりましたが、13日の代表選で一票を投じた重徳和彦氏は…

（中道･立憲出身 重徳和彦氏）

「東海4県全てを背負うくらいの気持ちで、両候補の話を聞かせていただきました」

東海４県で唯一当選の立憲出身者「背負っているものは非常に大きい」

立憲出身の議員として東海ブロックでただひとり比例復活した重徳氏。どちらに投票したかは明かしませんでしたが、階さんの演説中、熱心にメモをとる姿が見られました。





公明出身の犬飼氏「党内融和を図りながら一緒に前に」

（重徳和彦氏）「『証拠と論理に基づいて国会で発言する』。なるほど、階さんらしいなと」「東海4県で（当選したのは）旧立憲系では1人という結果だったので、愛知12区という私の地元以外の各地域の発展のためにも、背負っているものは非常に大きい」

一方で、今回の衆院選で比例単独に回った公明党は28人全員が当選。東海ブロックからは3人が選ばれました。



（中道･公明出身 犬飼明佳氏）

「小川候補に投票しました。力を合わせて私も真ん中の道を、党内融和を図りながら一緒に前に進んでいきたい」

公明と立憲の間にしこりは…？

公明出身者と立憲出身者との間に「しこり」はないのかを尋ねました。



（中道･公明出身 中川康洋氏）

「以前から一緒に仕事をしている人もたくさんいるので、（しこりなど）そういった感じを全く持たず、選挙戦も展開してきましたし、立憲民主党の方々も様々な経験と実力をお持ちになっています。そこが本当に力を合わせることによって、大きな力になると思っている」

新たなリーダーのもとで党の立て直しはできるのか、注目されます。