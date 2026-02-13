タレントの長嶋一茂が１３日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。最近見た「すごくいい夢」を明かす一幕があった。

番組冒頭、進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「最近、変わったことは？」と聞かれた一茂は「最近、夢を見たんですよ」とまず話し出した。

「すごくいい夢で。パッとある部屋に通されると、お袋と親父が円卓のテーブルの左側に座ってて、お袋がここ、親父が向こう側で、ああ、天国で笑ってるわあ、２人ともって」と続けると「左側になんと、安倍（晋三）元総理がいらっしゃって。その奥にジャンボ（尾崎）さんがいたの。４人で笑ってるの、ずっと」と話した。

その上で「ジャンボさんが『一茂、お前もここ座れよ』って言って、２×２の間の円卓の、多分、中華料理屋だと思うんだけど…。そこですぐ終わっちゃったの、夢が」と続けると「でも、すごく俺の中でいい夢というか。皆さん、天国で笑ってらっしゃるなあっていう、なんか自分の中ですごくハートフルというか気持ちの中でホッとするような夢を見たんですよ」と話した一茂。

「すごくいいなあと思ってたら、そこでママ（妻）が起きてきたの。『実はこういう夢を見たんだよね』って言ったら『私も見たのよ』って。同じ夢じゃないですよ。『どういう夢見たの？』って言ったら『私は今、怒ってる』って。『あなたが不倫がバレて、これから記者会見に行く夢』って。俺が『どうなったの？』って言ったら『あなたが不倫相手にお金を払ってるのに、その女にリークされた。リークするような女に金払うな、このヤロー』って」と、妻が見たとんでもない夢を振り返ると「俺、ビックリして。せっかくノスタルジックな夢を見てたのに全部、ぶっ壊れちゃって」と続けた。

それでも最後には「親父が去年の６月に天国に行ってから親父の夢を見たのは初めて」と、しみじみ話していた。