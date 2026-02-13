13日午後に行われた、中道改革連合の代表選。課題は衆院選で大敗した後の、党の立て直しです。この前日、議員会館では…

【写真を見る】国会を去る中道改革連合の前衆院議員 2024年の初当選からわずか1年3か月 ｢やりたいことができなかった…｣ 敗れた前議員は見守ることしかできない代表選 新代表は小川淳也氏に

（福森和歌子・前衆院議員 12日）

Q.完全に荷物も運び出された状態？

「そうです。あとは引き渡しのチェックだけです」

12日、こう話したのは、中道改革連合の福森和歌子前衆院議員。



2024年の衆議院選挙では、立憲民主党公認で三重1区から出馬し、小選挙区で敗れたものの、比例東海ブロックで初当選を果たしました。

しかし、今回の衆議院選挙では、比例復活もならず、落選。

わずか1年3か月「全然やりたいことができないままだった」

（福森前衆院議員）

Q.引き出しとかは…？

「全部、空ですよ。はい」



わずか1年3か月で、東京の議員会館を去ることに。



（福森前衆院議員）

「全然やりたいことができないままだった」

「新党のことを支援者に説明する時間がなかった」

超短期決戦となった今回の選挙戦。解散直前に結党した中道改革連合公認での出馬となりましたが…



（福森前衆院議員）

「新党のことを支援者に説明する時間がなかった。そういう部分では大変だった」

そんな、党を立て直す新たな顔を決める代表選については…



（福森前衆院議員）

「議員総会で衆議院の人（で決める）だけでしょ。私には選挙権もないので、見守るしかない」



敗れた議員は、見守ることしかできない代表選。13日午後に投開票が行われ、立憲民主党出身の2人の一騎打ちとなり、新代表は小川淳也氏に決まりました。