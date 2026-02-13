¡Úë¾Êó¡Ûµ×¾¾Í¼»Ò¤µ¤ó¡¡»àµî¡¡92ºÐ¡¡ÀÄÇ¯ºÂ¤¬È¯É½
½÷Í¥¤Îµ×¾¾Í¼»Ò¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¢¹ãÁã¹§»Ò¤µ¤ó¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÀÄÇ¯ºÂ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£92ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÄÇ¯ºÂ¤Ï¡¢¡Ö2·î11Æü¸á¸å5»þ30Ê¬92ºÐ¤Ë¤ÆÀÂµîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿ ¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¸æ¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤·¶à¤ó¤Ç¤´ÄÌÃÎ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£ÄÌÌë¤Ï2·î19Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï2·î20Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¨¥ô¥¡¥Û¡¼¥ëÄÅÅÄ»³¡ÊÀîºê»Ô¹âÄÅ¶è²¼ºî±ä6¡¾17¡¾6¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÁÓ¼ç¤ÏÄ¹ÃË¤Î¹ãÁãÅßÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ×¾¾¤µ¤ó¤Ï1933¡Ê¾¼ÏÂ8¡ËÇ¯6·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û