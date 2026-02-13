CANDY TUNE、初のアニメ主題歌担当 『魔入りました！入間くん』第4シリーズのEDテーマ
7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが、アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレで4月放送）のエンディングテーマを担当することが発表された。アニメ主題歌を担当するのは今回が初となる。
【画像】『魔入りました！入間くん』第4期のビジュアル
曲名などは後日発表され、同作のファンでもある南なつは「思わず入間軍に入りたいと思ってしまうほど作品に心を掴まれていた一人のファンとして、このような形で関わらせていただけることをとても光栄に思っています」と喜びのコメントを寄せた。
同作は、週刊少年チャンピオンにて連載中の同名漫画が原作で、魔界の大悪魔サリバンの孫となり、サリバンが理事長を務める悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間が、悪魔学校での奮闘と成長を描くストーリー。コミックスは累計1900万部を突破している。
■CANDY TUNEコメント
この度、CANDY TUNEが「魔入りました！入間くん」のエンディングテーマを担当させていただくことになりました。思わず入間軍に入りたいと思ってしまうほど作品に心を掴まれていた一人のファンとして、このような形で関わらせていただけることをとても光栄に思っています。
今回の楽曲は、CANDY TUNEらしいバンドサウンドに、疾走感のあるメロディや早口で歌うパートが印象的で、個人的には問題児クラスのわちゃわちゃした雰囲気と重なる部分があると感じています。
入間くんの世界観と合わさったときに、どんなエンディングになるのか、私自身もとても楽しみです！（南なつ）
