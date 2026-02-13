タッグ結成後の“仲良しっぷり”が話題の、日本人女子レスラーと“最恐”女王。シングル戦の大一番へとストーリーが展開していくなか、2人の今後の関係性にも注目が集まっている。

【映像】リングの外でも“まるでカップル” 笑顔で密着トークの模様

世界最大のプロレス興行「WWE」の公式インスタグラムが10日、1本の動画をアップ。そこには、WWE女子スーパースターのイヨ・スカイと、タッグを組む人気者リア・リプリーが、リングの外で仲睦まじく会話する様子が映し出されていた。

日本時間の同日に放送されたWWE「RAW」にて行われた女子エリミネーション・チェンバー予選トリプルスレットマッチでは、リアが難敵ライラ・ヴァルキュリアとアイビー・ナイルを破って本戦出場を決めている。さしずめ、イヨからリアへ試合のアドバイスやエールが送られていたといったところか。密着トークで笑顔の2人の動画には約8.5万件の“いいね”が押され、相変わらずの人気ぶりだ。

WWE女子タッグ王座を保持する“RHIYO”だが、かつてはシングル戦線で名試合を数多く繰り広げたライバル同士。タッグ結成当初から「このまま仲良しが続くわけは…」という意見が絶えなかったものの、ますます深まる2人の絆に、“カップル”のできるだけ長い継続を望むファンも多い。投稿には「良い友情は仕事によって形成される」「愛する2人！ リヨの笑顔には感染力がある」「リヨは永遠」「いつか別れることになるだろうけど、それが起こってほしくない」と、さまざまなリアクションがコメントされていた。

