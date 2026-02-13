女子プロレスのスターダムは13日、後楽園ホールで「STARDOM NIGHTER in KOURAKUEN2026 Feb」を行った。

フワちゃんは葉月と組んで金屋あんね、さくらあや組とタッグで対戦。スタートから金屋、さくらの連係攻撃に捕まる。さくらのエルボー攻撃にキックとペースを握られ、フワちゃんはドロップキックでなんとか反撃。葉月にタッチ。10分すぎ、金屋の逆エビ固めであわやギブアップ寸前に追い込まれたが、師匠の葉月の援護を受けて、フワちゃんが12分59秒、金屋を閃光魔術からの片エビ固めで破った。

バックステージでは自身初のフォール勝ちに大喜びのフワちゃんは「初勝利！初勝利！」と大喜び。「人生初の初勝利。調子に乗らせてください」と初勝利の連呼が止まらない。葉月からは「よくやった。自力勝利、やっとやっと」と笑顔。「念願のプロレスラーになってホントにほしいもの。初勝利だった。ホントにホントにうれしいんですけど、まあまあまだ調子に乗っちゃいけない。葉月さんのサポートあっての初勝利。ずっと一緒に練習してきたあんねはたくさん知っている中での初勝利。まだ図には乗れない状況を自分で自覚して、ひとまずうれしいことはうれしいけど、まだまだここから始まったばかり。これをつかんでここで調子に乗ってホップステップジャンプしていけたらいい」と一気にまくし立てた。

「葉月さんと一緒に初勝利はホントにうれしい。次回というか今後の目標として、シングル初勝利というのをしっかり狙ってこれで図に乗らずに頑張っていきたい」と今後はシングル戦初勝利を目標に掲げた。

葉月も「フワちゃんの初勝利であんねに火がついた。フワコールよりあんねコールの方が多かった」と終盤はフワちゃんよりあんねの方が盛大なコールが起こっていた。