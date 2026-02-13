パパが帰ると、熱烈歓迎する大型犬が、ママには…あまりにも不憫な「あからさますぎる対応の差」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で12万9000回再生を突破し、「なんでやねんｗｗｗ」「悲しくなるわ！」といったコメントが寄せられています。

パパには甘えんぼ

Instagramアカウント「golden.marin29」に投稿されたのは、パパが帰ると熱烈歓迎するゴールデンレトリバーの女の子「マリン」ちゃんの、ママが帰ってきた時のお出迎えの様子。パパの帰宅後は、マリンちゃんはソファでベッタベタに甘えているようです。

一方ママが帰宅して、ケージのある部屋の扉を開けてみると、そこには無になって横たわっているマリンちゃんの姿が。クレートの中に入って、完全におやすみモードだったんだとか。

ママには「無」

パパへのお出迎えとのあからさますぎる対応の差に、驚きを隠しきれないママ。衝撃のあまり、「喜ばんのかいっ」と心の声もダダ漏れになってしまいます。

ママ曰く、マリンちゃんの毎日の散歩やごはんはママ率が高めで、日中はほぼ毎日ママと一緒にいるのだそう。微動だにしないという徹底した塩対応っぷりに、思わず吹き出してしまいます。

どこまでも塩対応

ママが帰宅して30分がたっても、マリンちゃんの様子には変化が無いようで、クレートでゴロリと横になったまま。帰宅時に見せていた「無」の表情も全く変わっていません。

最終的には「頼む…こっちに来てー」とマリンちゃんに懇願してしまうママ。パパへのお出迎えではあんなにはしゃいでいたのに、ママにはとことん塩対応だったマリンちゃんなのでした。

投稿には「なんでやねんｗｗｗ」「悲しくなるわ！」「必殺塩対応」「多分、毎日一緒だから…」「私への対応と全く一緒ｗ」「無。なんてあるんですねｗ」といったコメントが寄せられています。

