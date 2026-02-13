パパが帰ると『熱烈歓迎』する大型犬→ママが帰ると…不憫すぎる『あからさまな対応の違い』が12万再生「なんでやねんｗｗ」「悲しくなるｗ」
パパが帰ると、熱烈歓迎する大型犬が、ママには…あまりにも不憫な「あからさますぎる対応の差」が反響を呼んでいます。
話題となっている動画は記事執筆時点で12万9000回再生を突破し、「なんでやねんｗｗｗ」「悲しくなるわ！」といったコメントが寄せられています。
パパには甘えんぼ
Instagramアカウント「golden.marin29」に投稿されたのは、パパが帰ると熱烈歓迎するゴールデンレトリバーの女の子「マリン」ちゃんの、ママが帰ってきた時のお出迎えの様子。パパの帰宅後は、マリンちゃんはソファでベッタベタに甘えているようです。
一方ママが帰宅して、ケージのある部屋の扉を開けてみると、そこには無になって横たわっているマリンちゃんの姿が。クレートの中に入って、完全におやすみモードだったんだとか。
ママには「無」
パパへのお出迎えとのあからさますぎる対応の差に、驚きを隠しきれないママ。衝撃のあまり、「喜ばんのかいっ」と心の声もダダ漏れになってしまいます。
ママ曰く、マリンちゃんの毎日の散歩やごはんはママ率が高めで、日中はほぼ毎日ママと一緒にいるのだそう。微動だにしないという徹底した塩対応っぷりに、思わず吹き出してしまいます。
どこまでも塩対応
ママが帰宅して30分がたっても、マリンちゃんの様子には変化が無いようで、クレートでゴロリと横になったまま。帰宅時に見せていた「無」の表情も全く変わっていません。
最終的には「頼む…こっちに来てー」とマリンちゃんに懇願してしまうママ。パパへのお出迎えではあんなにはしゃいでいたのに、ママにはとことん塩対応だったマリンちゃんなのでした。
投稿には「なんでやねんｗｗｗ」「悲しくなるわ！」「必殺塩対応」「多分、毎日一緒だから…」「私への対応と全く一緒ｗ」「無。なんてあるんですねｗ」といったコメントが寄せられています。
マリンちゃんの愉快な日常は、Instagramアカウント「golden.marin29」でチェックすることができます。
