ネパールの路上で、旅を続ける男性の前に1匹の野良犬が歩いてきたといいます。どこか見覚えのあるその姿に、半信半疑で声をかけた次の瞬間、思いがけない出来事が起こったそう。

投稿は記事執筆時点で140万再生を突破。「泣きそう」「感動しました」といったコメントが寄せられています。

【動画：海外を旅する男性→『見覚えのある野良犬』が歩いてきて…まさかの『2年ぶりの再会の瞬間』】

路上で気づいた“あの子”の面影

TikTokアカウント「katsuragisatoru」に投稿されたのは、ネパールを旅する男性と1匹の野良犬の再会の記録。この日、霧がかった路上で、向こうから歩いてくる茶色の犬に気づいたのだとか。2年前に出会った犬にどこか似ていると感じたという投稿主さん。

似てはいるものの、初めは半信半疑だったといいます。差し出した手の匂いを犬が一瞬嗅いだ、その直後のこと--。投稿主さんが「あの子や」と声を上げるのとほぼ同時に、犬は迷いなく体を横たえ、お腹を見せたのだそう。

一瞬でよみがえった信頼の証

野良犬にとって急所でもあるお腹をさらけ出す行為は、深い信頼のあらわれとも言われます。再会した瞬間の“ゴロン”は、2年という時間を感じさせないものだったよう。投稿主さんが喉元を撫でると、犬は脚を投げ出し、全身を預けていたといいます。

耳は後ろに倒れ、安心した表情を浮かべていたそう。警戒心が溶け、最大級の喜びを全身で表す様子は印象的です。投稿主さんが身につけていた鈴の音がきっかけになったのではと語る場面もあり、匂いや音が記憶をつなぐ鍵になったのかもしれません。

抱きついて伝えた「覚えてたよ」

やがて犬は勢いよく立ち上がり、投稿主さんの胸元に顔を埋めたといいます。顔まわりや耳元を何度も舐める姿からは、あふれる喜びが滲んでいたそう。まるで、以前の出会いを忘れることはなく「会いたかった」と語っているようで、胸が熱くなる思いです。

一度地面に降りた後も、すぐにまた腕の中へ。投稿主さんが優しく撫でながら語りかけると、犬は再び体を預けていたのだとか。2年ぶりの再会で見せた“まさかの光景”は、言葉も国境も越えた絆の証だったのでした。

投稿には「優しさや愛の溢れる結晶のような投稿」「なんてステキな世界と時間♡」「なんか嬉しくなってしまった」「餌くれるかな？じゃなくて、“会えて嬉しい！”って喜んでる感じ」などのコメントが寄せられています。

動物と心を通わせる旅の記録が詰まったTikTokアカウント「katsuragisatoru」。優しさがあふれ、思わず笑顔になってしまう投稿が多数公開されています。気になる方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「katsuragisatoru」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。