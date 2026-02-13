紗栄子「柔軟剤も同じの」シリーズで愛用する“洗濯洗剤”「洗浄力高いけど無添加」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【Amazon】ヘビーユーザー紗栄子の【購入品紹介】』という動画を投稿。ネットで購入した様々なアイテムを紹介。この中で、柔軟剤と共にシリーズで愛用している洗濯洗剤を教えてくれました♪

【関連】紗栄子「あまりにも好き」愛用の“食器用洗剤”を紹介「子どもにも優しいし」

紗栄子さんがネットの購入履歴を見ながら、紹介した商品がこちら。

◼︎液体洗剤さらさ

P&G / さらさ 衣料用洗剤

厳選された植物由来の成分を配合しており、肌への優しさを考え、成分一つ一つにこだわっている液体洗剤さらさ。蛍光剤・漂白剤・着色料無添加で、出来る限りの添加物を取り除いています。

また、公式サイトによると、新しくなったさらさは、無添加*1さらさ史上、最高洗浄力を実現。クエン酸配合*2で衣類のニオイや汚れもしっかり落としてくれるんだとか。

紗栄子さんは、今回詰め替え用を購入されており、日頃から愛用している様子が伺えますね♪

*1 蛍光剤・漂白剤・着色料無添加 *2 洗浄補助剤として

◼︎柔軟剤もさらさを愛用

紗栄子さんは「洗浄力高いけど無添加ですっていう」「天然酵素を配合した処方だったりとか、植物由来の厳選成分が配合されてたりとか」と商品の特徴についてコメント。

そして、「洗剤もだし柔軟剤も同じの使ってる」とシリーズ使いしていると教えてくれました！

■動画もチェック

動画では他にも、紗栄子さんがネットで購入した商品について解説する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。