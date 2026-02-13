去年、特殊詐欺の被害額は過去最悪となりました。今回の#みんなのギモンでは、「警察や首相をかたり…詐欺被害なぜ増加？」をテーマに解説します。

13日は特殊詐欺の被害により注意が必要な年金支給日です。自分がだまされないために最新の手口も知っておいてください。

■去年の被害額は約3241億円

警察庁が12日に発表した最新のデータによりますと、去年、特殊詐欺、SNSを使った投資詐欺、そして恋心を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺を合わせた被害額はおよそ3241億円と、過去最悪となりました。

特殊詐欺の中で最も多かったのは、「オレオレ詐欺」。最近は親族だけでなく、身分を偽るものも多く、中でも警察官をかたる「ニセ警察詐欺」は特殊詐欺全体のおよそ40％を占めました。

■「ニセ警察詐欺」の手口は

どうやって信じ込ませるのか。実際の映像では…

ニセ警察

「初めまして、千葉県警察本部・刑事部捜査二課・矢口貴史と申します。まず、私の身分確認取ってもらいます。こちらの方見えますか」

このように、「県警です」などとビデオ通話をかけてきて、画面越しにニセの警察手帳などを見せて取り調べを始めるという手口です。

この時の後ろの壁紙を見てください。実際に千葉県警が会見場で使っているものによく似ていて、手の込んだ演出がされているのがわかります。

こうした「ニセ警察詐欺」の認知件数は、去年、1万件を超え、被害額はおよそ985億円にものぼりました。

本物の警察官は、電話で捜査対象となっているなどと伝えることはありませんし、ビデオ通話で警察手帳などを見せることはしません。

■「政府機関を装った偽サイト」に注意

ニセ警察詐欺とあわせて注意が呼びかけられているのが、「政府機関を装った偽サイト」です。

首相官邸のホームページのように見せかけて、高市首相が投資などを呼びかけているように信用させ、金銭をだまし取ったり、個人情報を入力させたりする手口です。

そこには何と書いているのか…

「日本政府が開発した金融ソリューションにより、4万5000円をたった1日で30万円に変えることができます」

「政府の保証により、毎月900万円の安定した収入を達成できるようになりました」

このように書かれていました。

政府はこうした投資を呼びかけるようなサイトや広告はつくりません。偽物ですので注意してください。

■20代・30代の認知件数、前年比2倍超

被害が増えている背景には、手口が巧妙化していることもあげられます。

ほかにも、被害増加の要因として、「インターネット決済など非対面型の生活様式になったこと」、「画像や音声の作成などAI技術が進化したこと」、さらに、「若い世代に被害が拡大していること」などを、警察庁はあげています。

20代と30代の特殊詐欺の認知件数を見てみると、前の年と比べて2倍以上になっています。

なぜ若者がだまされるのか、捜査関係者によりますと、SNSで情報収集をする若い世代は関心がない情報に触れる機会がないため、ニセ警察詐欺など新たな詐欺を知らず、被害にあいやすい可能性があるということです。

■年代で「だまされる」心理の傾向に違い

だまされてしまう時、どのような心理に陥ってしまうのか。

特殊詐欺対策サービスを提供する会社の調査では、被害にあった、被害にあいかけた方に、その理由を聞いたところ、20代・30代では「パニックになった」「怖くて逆らえなかった」「対応を急（せ）かされた」といった恐怖や不安、焦りなどの感情が多い傾向がありました。

一方、40代以上は「自分がだまされると思っていなかった」「話が本当のように感じられた」「相手が信頼できそうだった」と過信による思い込みが原因となる傾向がみられました。

改めてですが、くれぐれも焦って個人情報を伝えたり、お金を渡したりせず、「詐欺かも」と一度冷静になることが大事です。

【#みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）