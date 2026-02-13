「ミラノ・コルティナ五輪・女子スノーボードクロス・予選」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

吉田蓮生（２０）＝日体大＝が予選２８位で決勝トーナメント１回戦へ進んだ。

予選１回目は１分１７秒１０でトップと４秒８１差の２４位。２０位以内には入れず、１２人による予選２回目にまわり、１分１７秒４２とタイムを落とした。

吉田は「出場することだけでドキドキしていた」と初々しく振り返り、「１本目は自分なりにいいランができた。２本目はミスしたところがちょっと多かったが、午後（の決勝）は期待してもらって。午後はヒート４人になるのでそこで頑張りたい」とはにかみながら話した。

スノーボードクロスには３２人が出場。予選結果でシード順を決め、４人１組で同時に滑る１回戦の組み合わせを決定する。

◆吉田蓮生（よしだ・れみ） ２００５年７月３０日、川崎市出身。日体大荏原−日体大。スノーボード経験者だった両親の影響で２歳からスノーボードを始める。小学生から本格的に競技に取り組み、中学２年時にスロープスタイル競技のプロ資格を取得。その後、スノーボードクロスに転向した。