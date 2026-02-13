「桜が見たいんです」日本観光ビザ求めロシアで大行列　「非友好国」指定も空前の“日本旅行ブーム”

ロシアにある日本大使館には、観光ビザを求めて連日長い行列ができているといいます。

一体背景に何があるのか、現地でロシアの人たちに聞きました。

ロシアの首都モスクワで、凍えるような寒空の下ずらりとできた列には約200人が並んでいました。

列に並んでいた人：

今回初めて東京に行くのよ。そのあと大阪にも行くと思うわ。

大行列ができていたのは在ロシア日本大使館。

日本に旅行するための観光ビザを求める人たちでした。

列に並んでいた人：

もっと人が多いこともあるよ。夏はテントを持ってくる人もいるし、みんな日本に行ってみたいんだ。

日本を訪れるロシア人観光客の数はコロナやウクライナ侵攻で激減していましたが、2025年は19万4900人と過去最多を記録しました。

ウクライナ侵攻後、ビザ取得を厳格化したヨーロッパと比べ日本の観光ビザは取得しやすいとされ、旅行先として人気が高まっています。

ウクライナ侵攻に対して制裁を発動した日本を「非友好国」に指定したロシアですが今、空前の“日本旅行ブーム”が起きていました。

列に並んでいた人からも「桜が見たいんです。自分の誕生日も春なので」「日本に初めて行くんだけど、桜の時期を狙っているのよ」といった声が聞かれるなど、特に日本で桜を見たいというロシア人観光客が多く、今の時期は日本大使館前には連日ビザを求める人たちの大行列ができています。

急増するビザ申請に対応するため日本大使館は12日、モスクワなど2都市にビザセンターを開設しました。

新たな予約システムを導入して手続き待ちの行列を解消するといいます。

さらに、ソファで飲み物を口にしながらくつろいでビザの申請ができるプレミアムルームまで完備されています。

「観光で富士山と京都、東京に1人で行きます。東京に7日滞在して、そのあと（静岡）伊豆下田のビーチに2日、そして名古屋・京都・奈良・大阪に行く予定だね」「ラーメンは絶対に食べたいね。とんかつは必ず。寿司も外せない」「3月1日に東京マラソンを走るんだ。東京はとても魅力的で、街の雰囲気を楽しみたいね」といった声が聞かれたほか、SNSでは日本の観光地を紹介する投稿が相次ぎ、結婚式をやめて日本旅行に行くという人まで現れました。

「イット！」が13日に向かったのは、東京の吉祥寺にあるロシア料理店「Cafe RUSSIA」。

伝統料理ピロシキやボルシチが人気というこの店では、毎日のようにロシア人の客が訪れるといいます。

Cafe RUSSIAマネージャー クセニヤ・ベッツさん：

結構増えたと思います。10年前と比べると今の方がロシア人が多くなったと思う。アニメやドラマを好きな人とか日本に来るようになったと思う。

ウクライナ侵攻後は航空各社はロシアと日本の直行便を停止しているため、ロシア人観光客は主に中国の北京や上海を経由して日本を訪れているといいます。

在ロシア日本大使館は「日ロ関係は難しい状況もあるが、将来の両国関係の礎になると考え歓迎している」としています。