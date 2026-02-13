熱戦が続くミラノ・コルティナオリンピック。「スキー フリースタイル 男子モーグル」では、岐阜県池田町出身の堀島行真選手が2大会連続の銅メダルを獲得しました。

準決勝を5位で通過し、上位8人による決勝の舞台に立った堀島行真選手。

金メダルのために習得した4回転の超大技、「コーク1440」をただ一人成功。

しかし、悲願までわずか0.27届かず、2大会連続の銅メダルとなりました。

「メダル獲得ラインにもっていくことができたのは、前回の銅メダルと同様に実力があることを示すことができた」（堀島行真選手）

堀島選手の地元、岐阜県池田町では町内3カ所でパブリックビューイングが行われました。

「同級生として誇らしいですし、いろんな人がたくさんの所で応援してくれたので自信をもって日本に帰ってきてほしい」（中学校の同級生）

応援ボードも用意

池田町の応援はパブリックビューイングだけではありません。地元の道の駅では素敵な応援ボードも用意されているんです。

メッセージがぎっしり書かれたボードの写真は、定期的に堀島選手本人に送られているそうです。

「追い込んでいつもやっていた」

スノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛選手が「金」。男子モーグルで堀島行真選手が「銅」。

メダルを獲得した岐阜勢のふたり。強さの“源流”に、ある共通点が…

岐阜県本巣市にある岐阜第一高校は、村瀬、堀島両選手の母校です。ともにスキー部に所属していました。

「堀島選手も村瀬選手もこの学校のいろんな部活動の生徒が全国や世界をめざしている部屋」（岐阜第一高校 スキー部監督 大場順二さん）

トレーニングルームを案内してくれたのは、スキー部の監督、大場順二さん。アルペンスキーの経験を活かし高校時代の村瀬選手や堀島選手の基礎体力などを養う練習をアドバイスしてきました。

「持久力や筋持久力を鍛えるマシンだが、堀島選手はとことん追い込んで、本当に吐くまでやるというか、吐いていました。それくらい追い込んでいつもやっていました」（大場さん）

「デュアルモーグル」決勝での活躍に期待

持久力や体幹といった地道なトレーニングの積み重ねが、世界の舞台で輝くアスリートをつくりあげたと大場さんは考えています。

「堀島選手としては銅メダルを取れてホッとした面もあると思うがたぶん2割ぐらいがホッとして8割ぐらいは相当悔しかったかなと」（大場さん）

12日は頂点にあと一歩届かず、銅メダルだった堀島選手。大場さんは、二人同時に出走する新種目「デュアルモーグル」決勝での活躍に期待を寄せます。

「デュアルモーグルは相手との勝負なので、いろんなことを背負わずにとにかく堀島らしい滑りというか、思い切った滑りをしてくれるといいなと」（大場さん）