「hate losing」の意味は？自己紹介で使えるフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「負けず嫌い」でした！

「hate losing」は、負けること（losing）をひどく嫌うところから、「負けず嫌い」という意味で使われるフレーズ。

自己紹介で、負けず嫌いで努力家な一面をアピールしておけば、周囲から頼りにされる存在になれるかもしれませんね。

ちなみに、同じく負けず嫌いを表す言葉として「competitive」という単語もよく使われますよ。

「I kind of have a yellow streak down my back. But I’m very diligent and hate losing.」

（僕は少し臆病なところもありますが、とても勤勉で負けず嫌いなところもあります）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。