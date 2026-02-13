「hate losing」の意味は？自己紹介で使えるフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「hate losing」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「負けず嫌い」でした！
「hate losing」は、負けること（losing）をひどく嫌うところから、「負けず嫌い」という意味で使われるフレーズ。
自己紹介で、負けず嫌いで努力家な一面をアピールしておけば、周囲から頼りにされる存在になれるかもしれませんね。
ちなみに、同じく負けず嫌いを表す言葉として「competitive」という単語もよく使われますよ。
「I kind of have a yellow streak down my back. But I’m very diligent and hate losing.」
（僕は少し臆病なところもありますが、とても勤勉で負けず嫌いなところもあります）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部