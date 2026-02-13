【アリス】 12月 発売予定 価格：32,000円

海外のホビーメーカー「WINGS inc.」は、フィギュア「アリス」を12月に発売する。価格は32,000円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクールのゲーム開発部に所属する1年生「天童アリス」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

公式の立ち絵姿を立体化しており、足元まで垂れ下がるほどに長い黒髪や、彼女の身長よりも大きなレールガン「光の剣 スーパーノヴァ」も見事に表現している。

「アリス」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約235mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体光の剣 スーパーノヴァ台座

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。