「ブルーアーカイブ」より「アリス」の1/7スケールフィギュアがWINGS inc.から12月発売！レールガン「光の剣 スーパーノヴァ」も緻密に表現
【アリス】 12月 発売予定 価格：32,000円
フィギュア本体
光の剣 スーパーノヴァ
台座
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
海外のホビーメーカー「WINGS inc.」は、フィギュア「アリス」を12月に発売する。価格は32,000円。
本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクールのゲーム開発部に所属する1年生「天童アリス」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。
公式の立ち絵姿を立体化しており、足元まで垂れ下がるほどに長い黒髪や、彼女の身長よりも大きなレールガン「光の剣 スーパーノヴァ」も見事に表現している。
「アリス」仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約235mm 素材：PVC、ABS セット内容
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。