佐賀県唐津市の「虹の松原」で2019年7月、走行中の車が折れた松の木と衝突し、11歳の男の子が死亡しました。事故から6年半がたった今も、その責任の所在をめぐる裁判が続いています。一方で、私たちが今回、現場となった「虹の松原」を訪れると、大きな変化がありました。

全国に36しかない、国の特別名勝の一つ「虹の松原」。



小学5年だった男の子の命が失われた事故から6年半、私たちは再び現場へ向かいました。

■山木康聖記者

「片側通行になっています。作業をしているのでしょうか。クレーン車があります。高所で剪定作業中のようです。」



道路に落下する恐れのある松の枝を、作業員が切り落としていました。さらに。

■山木記者

「この辺りは太い木がかなり切られていますね。断面も比較的、新しいです。これも最近切ったばかりのものでしょうか。この辺りは断面がしっかりしていますが、この辺りはもうほとんど土みたいになっています。腐っていたのかな。」



許可を得て「虹の松原」に入ると、県道沿いの場所では比較的新しい切り株が多く見られました。

佐賀県が事故後に行った緊急調査では「虹の松原」の県道沿いの木のうち228本が、5段階で最も危険な「Eランク」と判定されました。



私たちは事故後、取材のため何度も「虹の松原」に足を運びました。

■川崎直人記者

「これもEランクですね。これもEですね。この辺り、ほとんど道路にせり出している木はEランクの評価となっています。」



樹木医とともに確認すると、県道沿いには「安全管理上、撤去が望ましい」とされたEランクの木々が多く残されていました。

■樹木医・三宮洋さん

「樹木は基本、光を求めて枝も幹も伸びるので、どうしても道路の空間のところに寄ってくるのです。道路にかかっている分については危険度が高い。」

■樹木医・森陽一さん

「この木が気になるかな。この木ですね。まず一つは（松の）傾斜があって、道路にしっかりかかっています。それから、昔1回ここで折れています。だから膨らんでいる。ガクッと。今度はそこで枝が折れていて、またカクッと曲がっている。そこは弱いんですよ。強くないんです。だから、強い風を受けたときに、こういうところがガンガン揺られると、そこから折れる可能性も出てくる。」



松の木が、危険な状態のまま残されていることを危惧した樹木医たち。「人の命を守ることを最優先に対応すべき」と警鐘を鳴らしていました。



あれから3年。私たちが「虹の松原」を訪れると、大きな変化がありました。

■山木記者

「奥には道路にかなり傾いてはみ出していた木があったのですが、根元に近いところからバッサリと切られています。」



佐賀県によりますと、追加調査分も含めEランクと判定されたおよそ400本すべてを、2023年度から今年度までに伐採したといいます。

なぜ、伐採が進んだのでしょうか。



佐賀県の担当者は「2022年度までは文化財保護の観点から、伐採の許可が得られるまでに時間を要したが、2023年度から唐津市の許可が得られるようになった」と話しています。



県道沿いの安全管理のため、危険な木の伐採を求める佐賀県に対して、伐採を許可するかどうかを決めるのは唐津市です。



唐津市は以前、「虹の松原」の景観保護の観点から伐採に慎重な考えも示していました。



今回、私たちの取材に唐津市の担当者は「許可が下りるまでの時間や基準に変化はなく、県から申請される本数が増えた」と説明しています。

ようやく、「松原の保全」よりも「道路の安全」が優先されるようになったことに、事故で命を落とした川粼辿皇（てんこう）くんの母、明日香さんは。

■母・明日香さん

「やっとかというか、ようやくというか、そういう気持ちはあるけれど、事故が起こらないようにするための一歩としては大きいのかなと思います。」



松の木が二度と牙をむくことがないように。



母の願いを受け止め、安全で美しい松原を守り継ぐことが求められています。