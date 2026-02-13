南沙良、ゴジラにときめく 最近のお熱はマッコウクジラ「大きくて強い凶暴なもの」
俳優の南沙良、児山隆監督が13日、都内で映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』のティーチイン舞台あいさつに参加した。ゴジラなど「大きくて強い凶暴なもの」にときめくことを明かした。
【全身ショット】かわいい…！ブラウンで統一された衣装で登場した南沙良
ティーチインでは、劇中になぞらえ、ときめきの源流を問われた。「恥ずかしいですね…」と南は赤面しながらも「大きくて強い凶暴なもの。恐竜とは限らず、ゴジラとか。最近はマッコウクジラにお熱です。牙があるとよりいいです」と明かした。
児山監督は「イデオンとかどうですか？イデオンは凶暴じゃないか。ゼントラーディ人も、めちゃくちゃ大きいですよ」と『伝説巨神イデオン』と『超時空要塞マクロス』の話題を出して南を置いてきぼりにしていた。
発表当時21歳の大学生で、第28回松本清張賞を受賞した波木銅の青春小説を映画化した本作は、ど田舎の高校生3人の“禁断の課外活動”を描く。
ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る朴秀美（ぼく・ひでみ／南沙良）。陸上部のエースで社交的、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅（やぐち・みるく／出口夏希）。大好きな漫画を自己形成の拠り所としている、斜に構えた毒舌キャラの岩隈真子（いわくま・まこ／吉田美月喜）。
夢を追うことが難しい、未来が見えない町で毎日を鬱々と過ごす3人が、自分たちの夢をかなえるため、そしてこの町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない――。「あのさあ…一緒に金儲けしようって言ったら、する？」という朴秀美の誘いから、同好会「オール・グリーンズ」の禁断の課外活動が始まる。
