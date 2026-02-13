SNOWSが阪急うめだ本店に期間限定登場♡冬の北海道スイーツ集結

北海道発・冬季限定スイーツブランド「SNOWS」が、阪急うめだ本店にて初の期間限定POP UP STOREを開催。自社放牧酪農場の冬の放牧牛乳を使った、今だけの贅沢なお菓子が大阪に登場します。北海道の新定番として注目を集める味わいを、ホワイトデーギフトや自分へのご褒美に楽しめる特別な機会です♡

阪急うめだ本店POP UP概要

常設店を持たないSNOWSのスイーツを直接手に取れる貴重な機会。毎年11月から4月までの冬季のみ販売される特別なブランドです。

SNOWS阪急うめだ本店POP UP STORE



期間：2026年2月25日（水）～2026年3月14日（土）

場所：阪急うめだ本店地下1階フードステージ

営業時間：10:00～20:00

バターのいとこ第2弾♡ホワイトチョコがけ新作＆大阪限定も登場

代表商品＆限定ラインナップ

森ノ幹



価格：3,024円（税込）

ザクザクとふんわり、2つの食感を楽しめるマカロンバームクーヘン。冬の放牧牛乳を使ったしっとり生地にマカロン生地を重ねて二度焼きし、木肌のような仕上がりに。

今シーズン、POP UP STOREで買えるのはここだけ！

スノーサンド



価格：5個入（白／黒）各1,080円（税込）／8個入（白と黒各4個入）各1,998円（税込）

累計販売2,000万*枚突破の生チョコレートサンドクッキー。直火で焼き上げたラングドシャのカリカリ食感と、なめらかな生チョコが絶妙。白は生ホワイトチョコレート、黒は生チョコレート。

スノーボール黒



価格：9個入1,728円（税込）

北海道産生クリームを生チョコレートで包んだ“ダブル生”の生トリュフチョコレート。冷凍で仕上げ、素材のフレッシュさを閉じ込めています。

スノーボールごろり



価格：1箱5個入2,052円（税込）

生トリュフチョコにビターなアーモンドチョコを纏わせた新作。“パリッ・フワッ・トロッ”のトリプル食感が楽しめます。今シーズン関西POP UPで買えるのは阪急うめだ本店のみ。

スノーチップス



価格：1箱4袋入1,485円（税込）

トリプルチョコレートが生み出す濃厚な味わい。極限まで薄く仕上げた生地を独自の揚げ焼き製法でサクッと軽やかに。粉雪のような口どけが広がります。

森ノ木黒



価格：1箱8本入1,242円（税込）

フィアンティーヌやローストアーモンド、パイを混ぜ込んだクランチチョコレート。ミルクとスイートの絶妙なブレンドで、版画家大谷一良さんの作品「森の見る夢」をモチーフにした3種の形も魅力です。

冬だけの特別な味わいを

北海道の冬の恵みをぎゅっと閉じ込めたSNOWSのスイーツ。関西ではここでしか出会えない商品もそろう今回の期間限定ストアは、まさに見逃せないイベントです。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり♪冬の贅沢な甘さを、ぜひ会場で体験してみてください。