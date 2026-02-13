ÆóËç´ÇÈÄ¡¢É¹¾åºÇÂ®¤ËÄ©¤à¡¡ÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¹½Å¤È¿·ßÀ
¡¡É¹¾åºÇÂ®¤òÁè¤¦14Æü¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¿¹½Å¹Ò¡¢¿·ßÀÎ©Ìé¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤¬Ä©¤à¡£¤È¤â¤ËËÌ³¤Æ»ÊÌ³¤Ä®¤Î¡ÖÊÌ³¤¥¹¥±¡¼¥È¾¯Ç¯ÃÄÇòÄ»¡×½Ð¿È¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï1998Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤ÎÀ¶¿å¹¨ÊÝ°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤Ø´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡25ºÐ¤Î¿¹½Å¤Ï³ê¤é¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¥ï¡¼¥¯¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ëµ»¹ªÇÉ¡£½é½Ð¾ì¤ÎÁ°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡29ºÐ¤Î¿·ßÀ¤Ï183¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼·¿¡£33ÉÃ79¤ÎÆüËÜµÏ¿¤¬¼¨¤¹ÇúÈ¯ÎÏ¤Ï¿ï°ì¤À¡£
¡¡¤È¤â¤ËÊâ¤ß¤Ï½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·ßÀ¤Ï24Ç¯¤Ë¹øÄÇ¹üÀÞ¡£ºò½Õ¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇËË¤ä³Ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨¤ÏWÇÕ¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤è¤ê¡¢ÄÉ¤¦Î©¾ì¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç20°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÀã¿«¤Ø¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹½Å¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë2µ¨¤Ö¤ê¤ÎWÇÕÉ½¾´Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢1·î²¼½Ü¤Ëº¸É¨¤òÉé½ý¡£º£Âç²ñ¤Ï11Æü¤Î1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç24°Ì¤ÈÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡¢¹¶¤áÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈÔ²ó¤ò´ü¤¹¡£ÆüËÜÃ»µ÷Î¥¿Ø¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢Î¾Íº¤Ï°ì½Ö¤ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë