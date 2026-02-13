NPB史上最年長の50歳で現役引退した元中日の山本昌氏（60）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。今年の中日で一番期待している投手にあえて苦言を呈した。

今年の中日で一番期待している投手として今季2年目の金丸夢斗投手（23）の名前を挙げた。

山本昌氏は「ある程度いいピッチングをしているけど、昨年あまり勝っていない」とルーキーイヤーを振り返った。

金丸は2024年ドラフト1で入団。ケガで出遅れたが昨季は15試合に先発。防御率は2・61ながら2勝6敗と負け越した。

「援護点がないっていうけど僕は違うと思う。やっぱり負けるようなピッチングをしている」と指摘した。

投げるボールは一級品と認めた。だが、簡単に先制点を与えてしまう展開が多かったという。

「立ち上がりがよくない。点を取られた後にいいピッチングをする。最終的は7回3失点、2失点が多いけど先制点を取られるので、慎重さが欲しい」と注文をつけた。

具体的なアドバイスも送った。

「インコースのいいボールは今の球界トップ級。だけどあれがカウント球でも勝負球でも何球でもそこにいく。もっと外（角）で楽にストライク取れるようになってほしい」と投球に幅を求めた。

生涯79完投している山本昌氏によれば「（打者）1人4球、1試合110球くらいが理想のピッチング」。勝負球の前にいかに楽に1ボール2ストライクのカウントをつくれるかが課題と説明した。