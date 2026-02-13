もらったらうれしい「滋賀県のお土産」ランキング！ 2位「近江牛肉 しぐれ煮 生姜風味」を抑えた1位は？【2026年調査】
まだまだ冷え込みが厳しい時期ですが、バレンタインが近づき街中には甘い香りが漂い始めていますね。大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美としても選びたくなるような、豊かな風味と歴史が詰まった名品をピックアップしました。
All About ニュース編集部は2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、もらったらうれしい「滋賀県のお土産」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「誰もがおいしく食べられる味付けで、貰ったらうれしいと思うから」（20代女性／東京都）、「普段自分では買わないような肉系のお土産なので、お貰うとうれしくなるから」（30代女性／石川県）、「近江牛を手軽に味わえるし、ご飯のおかずに最高だから」（40代男性／岩手県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「元々おいしくて大好きだけど、本店限定品等あると思うので頂いたら嬉しいと思う」（30代女性／神奈川県）、「有名店ですしバームクーヘンが名物と聞いているからです」（30代男性／福岡県）、「外側のシャリッとした砂糖のコーティングがアクセントになり、重すぎないのでいくらでも食べられてしまいます」（40代男性／宮城県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：近江牛肉 しぐれ煮 生姜風味（松喜屋）／29票2位は、松喜屋の「近江牛肉 しぐれ煮 生姜風味」でした。明治創業の老舗「松喜屋」が手掛ける、日本三大和牛の1つ・近江牛をぜいたくに使用したしぐれ煮です。独自の技法で肉のうまみを最大限に引き出し、生姜の香りをきかせて上品な味わいに仕上げられています。滋賀県が誇る高級ブランド牛のおいしさを手軽に味わえる、至高のご飯のお供として人気です。
1位：バームクーヘン（クラブハリエ）／102票1位は、クラブハリエの「バームクーヘン」でした。滋賀県を代表する老舗和菓子店「たねや」から生まれた洋菓子ブランドの看板商品です。職人の手で一層一層丁寧に焼き上げられるバームクーヘンは、驚くほどふんわりとしっとりした食感が特徴。滋賀県内にある店舗「ラ コリーナ近江八幡」などは観光スポットとしても有名で、全国に多くのファンを持つ不動の人気土産です。
