【マンガ】68歳・資産8000万円男性の「人生最後のつもりが」後悔した買い物とは？
世帯金融資産が1000万円を超える人たちであれば、買い物も計画的で失敗することなどないように思えます。ところが、一見貯蓄上手な人たちにも「時間を巻き戻したい」という後悔だらけのお金の使い方があったり。
今回はAll About編集部が2023年8月22日〜9月5日に実施した「人生で最も良かった買い物・後悔している買い物」に関するアンケートから、金融資産1000万円以上の人たちのリアルな失敗エピソードをご紹介します。購入を決断する際の参考にしてみてください。
マンガ：金子べら（@bera_kaneko）
※エピソードは投稿者の購入当時のものです。現在とサービスや金額などの情報が異なることがあります
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではありません
(文:あるじゃん 編集部)
憧れのままでも良かった「じゃじゃ馬な高級品」今回は、群馬県に住む、68歳男性の「人生で最も後悔している買い物」です。
ネームバリューだけでなくその土地に合った商品選びも重要喜びもつかの間……まさかのアクシデントが発生します。
