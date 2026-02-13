「目がガチ︎」人気女性声優、パイプ椅子持って殴り込み!? 「狂気を感じる怖さ」「場外乱闘の気配…！」
声優の上坂すみれさんは2月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。パイプ椅子を持って“殴り込み”をしているかのようなショットを公開しました。
【写真】上坂すみれがパイプ椅子持って殴り込み!?
コメントでは「佐々木大輔が喜びそうな・・・！」「パイプ椅子を使うときは相手に椅子の座る部分が当たるようにすると良いそうです パイプ部分が当たると骨折しちゃうそうなので」「場外乱闘の気配…！」「使う時はレフェリーの見てない時に使ってくださいね！」「パイプ椅子の似合う女性声優No.1でわ！」「目がガチ︎」「狂気を感じる怖さ 表情といい、仕草といい、上坂さん最高すぎます笑」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「最高すぎます笑」上坂さんは「パイプいすですわ（すみぺ）」とつづり、1枚の写真を投稿。パイプ椅子を持って、怖い表情をしています。かわいらしい衣装とのギャップがあり、シュールで面白いです。また、圧巻の美脚が見えています。
「レザーのセーラー服、いいものだ」12日には「レザーのセーラー服、いいものだ（すみぺ）」とつづり、階段に座ったオフショットを公開していた上坂さん。こちらも美しい脚が露出しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
