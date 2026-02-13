鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第4話が2月15日夜9時から放送されます。

【写真】早瀬が向かったのは、かつて儀堂を埋めた山中。その手に握られていたのは…

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

そんな『リブート』の第4話予告動画を紹介します。

※以下2月15日放送予定のネタバレを含みます。

第4話あらすじ



(C)TBS

早瀬（鈴木亮平）は、麻友（黒木メイサ）から「儀堂から連絡があった」と聞かされる。

儀堂になりすますしかない状況に追い込まれた早瀬は、必死に“儀堂のフリ”を続ける。

そして早瀬が向かったのは、かつて儀堂を埋めた山中。そこで彼が目にした、信じがたい光景とは……。

そんな中、合六（北村有起哉）が秘密裏に保管していた100億円相当の商品が盗まれる事件が発生。その犯人として疑いをかけられたのは、早瀬だった。しかも、そこには決定的とも言える証拠映像が残されていた。

絶体絶命の状況の中、早瀬は命乞いをするが、合六の手が緩むことはない。追い詰められた早瀬は、ついに自らの正体を明かす決意をする。

しかし、合六がそれを信じるはずもなく……。

早瀬は生き残りを懸け、ある“提案”を持ちかけるのだった。

第4話の予告動画

どこか建物の外で話している儀堂と儀堂の妻・麻友。

「認める？早瀬陸だって」麻友が、儀堂に詰め寄ります。



刑事の足立翼 (C)TBS

ところ変わって、警視庁の中。捜査書類をパラパラとめくりながら、刑事の足立翼（蒔田彩珠）が言います。

「闇社会では秘密裏に整形して、別の人生を歩むことがあるって。『リブート』って言われてるらしいですよ」

傍らで聞きながら、表情が固まる儀堂。

足立は「やっぱりなんか変ですよね。復帰してからの（儀堂）主任」と何かに感づいている様子です。

俺は儀堂じゃない…

次のシーンは、コンテナが置かれた倉庫のような場所。

左肩をおさえて地面に座り込む儀堂に合六が「100億円の商品はどこですか」と詰め寄ります。

「間違いなく儀堂さんです」と言い放つ冬橋（永瀬廉）に、「冬橋、なんでお前は…」と声を震わせる儀堂。

頭に拳銃を突きつけられた儀堂は「俺は儀堂じゃない、早瀬陸だ」と言って両手を挙げて……。



(C)TBS

待ちわびた妻への悲しき報告

「儀堂は今どこにいるのよ！」と叫び、林の中を駆け抜ける麻友。

その後「私はあの人を信じます。私の夫ですから」と気丈に振舞っていましたが、次のシーンでは「待ちわびた妻への悲しき報告」というテロップともに、電話を手に膝から崩れ落ちる姿が。

最後は食事会とみられる場面。

「夏海さんを殺して、山に埋めました」と告白する一香（戸田恵梨香）を、儀堂は黙って見つめていて……。