病気と闘う子どもや家族を支援するためのチャリティコンサートが鹿児島市で15日開かれます。企画したのは、小児がんを乗り越えた孫を見守ってきた1人の女性です。



チャリティコンサートを企画した上村加代子さん。6年前、58歳で声楽を始めるとその才能を開花させ、翌年「国際声楽コンクール東京」で入選を果たしました。歌を通して病気と闘う子どもを支援したい。それには、理由がありました。





（上村加代子さん）「この年になって社会貢献したいと、ずっと思っていたのが歌を習ったきっかけで、ちょうど同じ時期に私の孫が小児がんになりまして」上村さんが声楽に出会ったちょうど同じころ、当時2歳だった孫の帆花さんが小児がんと診断されました。半年に及んだ入院生活の中で、鹿児島にも病気と懸命に闘う子どもが多くいることを知りました。抗がん剤治療の副作用で髪を失った帆花さんは、元気になると髪を伸ばし始め、先月…（美容師）「どれぐらい切る？」病気などで髪を失った人に自分の髪を役立ててもらおうとヘアドネーションをしました。切った髪と一緒に送る手紙も書きました。（帆花さんの手紙）「毎日髪をとかすのは大変だったけど、人にあげて笑顔になってほしいから毎日きれいにとかしました。この長い髪を使ってください。それで少しでも笑顔になってくれると嬉しいです」孫の闘病をきっかけに上村さんは、一昨年初めてチャリティコンサートを企画。約750人が来場し、87万円余りを鹿児島大学病院小児科に寄付しました。今回は、数々のコンクール受賞歴を持つテノール歌手宮里直樹さんも駆け付け、オーケストラの生演奏のもと総勢50人の合唱団による「第九」も披露。小児がんを乗り越えた帆花さんや家族もステージに立ちます。（上村加代子さん）「うちの子は、手術も出来て今のところ大丈夫だけど、天国に行った子もいるし、まだ頑張っている子もいる。私たちが出来ることは（コンサートを）やることで、小児がんで頑張ってる子がいるんだと分かってほしくて。思いが皆さんに届いてみんなが行って良かったね、私たちも少し力になれたねと思ってもらえたら嬉しい」コンサートは15日、鹿児島市のサンエールかごしまで開かれます。