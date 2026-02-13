中目黒・スタバに春の新作グッズ登場！ 夜桜を楽しむ“マグ”など3つのコレクション
東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京（以下：ロースタリー 東京）」は、春の訪れを感じる3つのコレクションを発売。店頭での販売に先駆け「スターバックス公式オンラインストア」では2月16日（月）より先行販売を開始する。
【写真】幻想的な夜桜をイメージ！ 美しい桜アイテム一覧
■春の新生活にぴったり
今回登場するのは、夜桜の世界観を楽しむ「SAKURA 2026 コレクション」、コーヒーとともに過ごすデスクワークシーンを提案する「Deskwork with Wonderful Coffee コレクション」、世界の「スターバックス リザーブ ロースタリー」のデザインから着想を得た「Roasted コレクション」の3つのコレクション。
「SAKURA 2026コレクション」からは、“夜桜を楽しむ上質なくつろぎの時間”をテーマに、夜の目黒川沿いに咲く枝垂れ桜や、やわらかな灯りに照らされたテラスの情景からインスピレーションを得た「ステンレスボトル」、「マグ」、「ミニグラス」、「レザーキーホルダー」などが展開される。
また、新年度のデスクワークをスタイリッシュにアップデートする「Deskwork with Wonderful Coffee コレクション」も用意。この春はデスクワークのお供としてコーヒーを楽しむ「真空ステンレスマグ」に加え、「ペン」や「ノート」といった文具店「カキモリ」と制作したステーショナリーがそろう。
そして「Roasted コレクション」より、シックなカラーが目を惹く「ステンレスボトル」や「ダブルウォールグラスキャスク」などが登場。いずれも、コーヒーの焙煎に宿る熱や時間、職人の手仕事が生み出す表情に着目し、その奥深い世界観を落ち着いたカラーリングや質感で表現しているという。
