商業や工業科などに通う県内の高校生が専門分野の垣根を越え、生成ＡＩなどを駆使した課題研究の成果を発表しました。

文部科学省はデジタル分野の人材育成を進めようと、ＤＸハイスクールとして県内２４校を指定しています。県教育委員会では専門分野の枠組みを超えた新たな学びにつなげるため、指定校の教職員と生徒によるワーキンググループを立ち上げ去年７月から課題研究を続けてきました。

１３日は初めてとなる発表会が県庁で開かれ、指定校の８校が参加者を前に活動の成果を披露しました。このうち前橋商業は、生成ＡＩを活用したデジタルアートの制作について発表しました。商業科でプログラミングが専門ではないものの、生成ＡＩを使い前橋市内の専門学校や大学からアドバイスを受けながら桜の木のデジタルアートを制作する工程を紹介しました。

課題に取り組んだ生徒は「ほかの高校から意見を出してもらい、多角的な視点を持って研究に取り組めた」「生成ＡＩは具体的な指示を出さないと自分で考えたような成果を生み出さない」などと活動を振り返り、新しい学びについて理解を深めていました。