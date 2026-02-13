【詳報】鶴丸1.52倍 甲南1.58倍 鹿児島中央1.61倍 鹿児島玉龍は2番目に高い1.68倍 公立高校入試の出願倍率
13日、公立高校入試の出願状況が発表されました。学校別に出願の倍率を見ていきます。
■鹿児島学区
まずは鹿児島学区です。鶴丸と甲南は、いずれも前の年を上回り、鶴丸が全体で5番目に高い1.52倍、甲南が4番目に高い1.58倍となっています。鹿児島中央の1.61倍は、全体で3番目に高い倍率となっています。錦江湾は定員を下回りました。
武岡台の普通は1.06倍。開陽の普通は前の年を下回り0.77倍。明桜館の商業は1.04倍です。
松陽の美術は前の年を下回り1.29倍。鹿児島東は定員割れです。鹿児島工業は工業Ⅰ類が定員を下回りました。
鹿児島南の普通は1.15倍、体育は全体で最も高い2.38倍です。吹上は電子機械が1倍です。
伊集院は0.51倍で定員割れ。市来農芸、串木野も定員を下回りました。
鹿児島玉龍は全体で2番目に高い1.68倍。鹿児島商業はビジネスクリエイトが1.04倍。情報イノベーションは定員割れ、アスリートスポーツは1倍です。
鹿児島女子は全ての学科で定員を下回りました。
■南薩学区
指宿、山川、頴娃は定員を下回りました。枕崎は前の年を上回ったものの定員割れです。
鹿児島水産は海洋が1.11倍。加世田、加世田常潤、川辺はいずれも定員を下回っています。
薩南工業と指宿商業は全ての学科で定員を下回りました。
■北薩学区
北薩学区です。川内は前の年を下回る0.85倍で定員割れ。川内商工はインテリアと商業が1倍です。
川薩清修館はいずれの学科も定員割れ。薩摩中央も全ての学科で定員を下回りました。
鶴翔は食品技術が前の年を上回る0.8倍。野田女子の衛生看護は出願者がいませんでした。
出水は前の年を上回り1.21倍。出水工業と出水商業は定員を下回っています。
■姶良・伊佐学区
姶良・伊佐学区です。大口は前の年を上回ったものの、定員割れ。伊佐農林と霧島は全ての学科で定員を下回っています。
蒲生は情報処理が0.95倍。加治木は前の年を下回り、定員割れです。
加治木工業は電子が1.23倍で、他の5つの学科は定員を下回りました。
隼人工業は電子機械が1.05倍で情報技術が1.29倍。国分は普通が0.94倍、理数が1.39倍です。福山はいずれの学科も定員割れです。
国分中央は園芸工学が1.08倍、生活文化が1.32倍です。他の2つの学科は定員割れです。
■大隅学区
大隅学区です。曽於はすべての学科で定員を下回りました。
志布志、串良商業はいずれの学科も定員割れ。楠隼は期限までに出願者がいませんでした。鹿屋は0.79倍で定員を下回りました
鹿屋農業は食と生活が1.16倍でその他は定員を下回りました。
鹿屋工業は電気が1倍、電子が1.35倍ですが、その他は定員割れです。
垂水、南大隅、鹿屋女子はいずれも定員を下回りました。
■熊毛学区
熊毛学区です。種子島は普通が前の年を上回り0.66倍。種子島中央はいずれの学科も定員割れです。
屋久島はいずれの学科も定員割れです。
■大島学区
大島学区です。大島は前の年を上回り、1.04倍。奄美はすべての学科で定員を下回りました。
大島北はいずれの学科も前の年を上回ったものの定員割れです。古仁屋と喜界は定員を下回りました。
徳之島は総合学科が1.08倍。沖永良部はいずれも定員割れです。与論は期限までに出願者がいませんでした。
■定時制
定時制です。鹿児島学区の開陽は普通が1.63倍、オフィス情報は0.25倍です。大島学区の奄美は定員割れです。
出願の変更期間は今月16日から20日の正午まで。最終の出願者数は24日に発表されます。公立高校入試は来月4日と5日で、合格発表は12日です。