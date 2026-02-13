13日、公立高校入試の出願状況が発表されました。学校別に出願の倍率を見ていきます。



■鹿児島学区

まずは鹿児島学区です。鶴丸と甲南は、いずれも前の年を上回り、鶴丸が全体で5番目に高い1.52倍、甲南が4番目に高い1.58倍となっています。鹿児島中央の1.61倍は、全体で3番目に高い倍率となっています。錦江湾は定員を下回りました。

武岡台の普通は1.06倍。開陽の普通は前の年を下回り0.77倍。明桜館の商業は1.04倍です。

松陽の美術は前の年を下回り1.29倍。鹿児島東は定員割れです。鹿児島工業は工業Ⅰ類が定員を下回りました。



鹿児島南の普通は1.15倍、体育は全体で最も高い2.38倍です。吹上は電子機械が1倍です。

伊集院は0.51倍で定員割れ。市来農芸、串木野も定員を下回りました。

鹿児島玉龍は全体で2番目に高い1.68倍。鹿児島商業はビジネスクリエイトが1.04倍。情報イノベーションは定員割れ、アスリートスポーツは1倍です。

鹿児島女子は全ての学科で定員を下回りました。

■南薩学区

指宿、山川、頴娃は定員を下回りました。枕崎は前の年を上回ったものの定員割れです。

鹿児島水産は海洋が1.11倍。加世田、加世田常潤、川辺はいずれも定員を下回っています。

薩南工業と指宿商業は全ての学科で定員を下回りました。





■北薩学区

北薩学区です。川内は前の年を下回る0.85倍で定員割れ。川内商工はインテリアと商業が1倍です。

川薩清修館はいずれの学科も定員割れ。薩摩中央も全ての学科で定員を下回りました。

鶴翔は食品技術が前の年を上回る0.8倍。野田女子の衛生看護は出願者がいませんでした。

出水は前の年を上回り1.21倍。出水工業と出水商業は定員を下回っています。

■姶良・伊佐学区

姶良・伊佐学区です。大口は前の年を上回ったものの、定員割れ。伊佐農林と霧島は全ての学科で定員を下回っています。



蒲生は情報処理が0.95倍。加治木は前の年を下回り、定員割れです。

加治木工業は電子が1.23倍で、他の5つの学科は定員を下回りました。

隼人工業は電子機械が1.05倍で情報技術が1.29倍。国分は普通が0.94倍、理数が1.39倍です。福山はいずれの学科も定員割れです。

国分中央は園芸工学が1.08倍、生活文化が1.32倍です。他の2つの学科は定員割れです。

■大隅学区

大隅学区です。曽於はすべての学科で定員を下回りました。

志布志、串良商業はいずれの学科も定員割れ。楠隼は期限までに出願者がいませんでした。鹿屋は0.79倍で定員を下回りました

鹿屋農業は食と生活が1.16倍でその他は定員を下回りました。



鹿屋工業は電気が1倍、電子が1.35倍ですが、その他は定員割れです。



垂水、南大隅、鹿屋女子はいずれも定員を下回りました。

■熊毛学区

熊毛学区です。種子島は普通が前の年を上回り0.66倍。種子島中央はいずれの学科も定員割れです。

屋久島はいずれの学科も定員割れです。

■大島学区

大島学区です。大島は前の年を上回り、1.04倍。奄美はすべての学科で定員を下回りました。

大島北はいずれの学科も前の年を上回ったものの定員割れです。古仁屋と喜界は定員を下回りました。

徳之島は総合学科が1.08倍。沖永良部はいずれも定員割れです。与論は期限までに出願者がいませんでした。

■定時制

定時制です。鹿児島学区の開陽は普通が1.63倍、オフィス情報は0.25倍です。大島学区の奄美は定員割れです。

出願の変更期間は今月16日から20日の正午まで。最終の出願者数は24日に発表されます。公立高校入試は来月4日と5日で、合格発表は12日です。

