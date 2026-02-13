12日、宮島では標高535メートルの弥山に向かうロープウエーの2台のゴンドラを交換しました。老朽化に伴うもので18年ぶりの交換です。

ヘリコプターで運ぶ大がかりな工事でした。



これまでのゴンドラは2008年に設置されたもので30人乗りでした。新たなゴンドラは5人増えて35人乗りとなります。

観光客の増加に対応するため大型化するということです。

去年宮島を訪れた人は496万人を超え、2年連続で過去最多を更新しました。弥山を登る人も増えているといいます。

ゴンドラの大型化で登山客の混雑緩和が期待されています。



弥山にかかる宮島ロープウエーは途中の駅で乗り換える形式です。

今回交換したのは榧谷駅と獅子岩駅を結ぶ2台のゴンドラです。

標高が400メートル近くある場所なので、ヘリを使っての大規模な交換作業となりました。ゴンドラは、30人乗りから35人乗りとなります。



宮島を訪れる観光客の増加に伴ってロープウェーの利用客も増えています。

コロナ禍以降、特に増加していて下りで1時間以上待つケースも多いということなんです。



そこを解消するために、1両あたりに乗れる人数を増やしたいということです。



廿日市市は宮島を訪れる人に1人100円の訪問税を2023年10月から徴収しています。

使い道は、観光客から出るゴミを捨てるゴミ箱やトイレの設置。渋滞緩和のための宮島口の整備などに充てられます。

行政の対応とともに宮島ロープウエーのように民間の事業者の対応も求められてきます。



宮島ロープウエーは現在運休中で、3月7日に新しいゴンドラで再開します。



【2026年2月13日放送】