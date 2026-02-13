長崎市伊王島町のリゾート施設「アイランドナガサキ」に国内最大級のグランピング施設が誕生です。

オープン前の13日に見学会が行われました。

見学会は、アイランドナガサキと優待施設契約を結んでいるJAFが地域観光の活性化や連携を目的に企画。

参加したのは、県内の観光や宿泊業などの企業14社です。

長崎市伊王島町に2月21日にオープンする「GRAX OCEANVILLAGE」。

旧伊王島ふれあい広場の約3万8000㎡の敷地を活用し、ドーム型のテント40室を完備した国内最大級のグランピング施設です。

（寺田美穂アナウンサー）

「ドーム内には森をイメージしたインテリアが飾られ自然を感じながらもホテルにいるような快適な空間となっています」

子どもと大人、最大8人が宿泊でき、テラスではバーベキューも楽しめます。

さらに。

（寺田美穂アナウンサー）

「部屋のすぐ近くには、なんとサウナがあります。人目を気にせずプライベートな空間でサウナを楽しめます」

テラスにあるサウナは、温度の変更も可能。

水風呂や椅子もあり、開放的な空間でリラックスした時間を過ごせます。

（佐世保市経済部観光課 山崎 響 主事）

「長崎の1つの滞在拠点になるのでは。長期滞在する中でいろいろな所を巡る周遊観光の1つにつながる」

エリア内には、海をテーマにしたカフェもあり海を眺めながら軽食を楽しめるほか、宿泊客には朝食で焼き立てのパンが提供されるということです。

（GRAX OCEANVILLAGE 今里 綾香 マネージャー）

「小さいお子様からお年寄りの方々まで。インテリアにもこだわって快適に過ごせる施設なので、アウトドア初心者の方にもお越しいただきたい」

「GRAX OCEANVILLAGE」は2月21日にオープン予定で、すでに2月は宿泊予約が埋まっていますが、カフェなどは日帰り客も楽しめるということです。