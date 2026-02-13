立憲民主と公明がタッグを組み、衆院選で惨敗した中道改革連合。新たな代表に小川淳也衆議院議員が選出されました。

【写真を見る】中道改革連合の新代表に小川淳也氏 “合流か、現状維持か” 立憲と公明の県組織どうなる？

立憲民主と公明の熊本県組織は、今後どうなっていくのでしょうか。

2月13日に行われた代表選。壊滅的な状態にある党の立て直しは、小川議員に託されました。

立憲民主党 県連は・・・

立憲民主党県連 西聖一代表代行「公明党さんは誰にいれるのか」

投票の様子を配信で見守っていた立憲民主党県連の西代表代行は、新代表が決まると、小さくうなずきました。

西代表代行「今はまだ立憲民主党ですけれど、中道にまとまっていくような党の運営を期待したいと思います」

今後、公明党の県組織とは中央の動き次第で合流する可能性もあると話します。

公明党県本部は・・・



一方、公明党県本部の城下代表は、団結という言葉を口にしました。

公明党県本部 城下広作代表「団結するリーダーシップが、新しい小川代表になるのでは」



しかし「自身の考え」と前置きしたうえで…。

城下代表「公明は公明、立憲は立憲で残るという選択肢もあっていいのでは。県政与党という形で今までやってきた、支えてきた。今後も支えることが、私は公明党としては大事なことではないかなと思っている」

県組織での合流に対しては慎重な姿勢を示しました。