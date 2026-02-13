チョコレート配り“献血”呼びかけ！若い世代の献血者数はここ10年で半減「色々な人に来てほしい」新潟
2月14日のバレンタインデーに合わせ、新潟市と長岡市の献血ルームでは専門学校生がチョコレートを配り、献血への協力を呼びかけています。
13日、新潟市中央区の献血ルームでは…
【藤森麻友アナウンサー】
「13日と14日、こちらで献血をするとチョコレートをもらうことができるんです。なんとこちらのチョコレート、作ったのは専門学校生です」
「口に入れて、来てよかったと思ってもらえるようにした」
【Food国際調理製菓専門学校 加藤愛梨さん】
「若い人からしたら献血は少し怖いイメージがあると思うが、このようなチョコレートを渡して、色々な方に来ていただけたらいいと思う」
日本赤十字社によりますと、県内では今年に入ってから2月12日までに目標とする献血者数に対し、約1300人不足していて、特に若い世代はここ10年で半減しているということです。
それでも13日は若い人たちの姿も。
【献血を終えた人（19歳）】
「きょうはかなり学生や初めてという札が置いてある人が多くて、チョコレートがきっかけで若い人も増えているのかと感じた」
【献血を終えた人（16歳）】
「（チョコレートをもらって）感謝されたような気がして、すごくやりがいを感じた」
チョコレートは2月14日も配られます。