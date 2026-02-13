熊本地震の発生から10年を迎えるのを前に、熊本県益城町の中心部を通る県道熊本高森線が4車線に広がり、通れるようになります。開通日は3月20日です。

【写真を見る】“益城町の大動脈が4車線へ” 県道熊本高森線が3月20日全線開通 自動車道・歩道も整備

益城町を通る県道熊本高森線。今、4車線での開通に向け現地で整備が進められています。

熊本地震直後は「道にがれき」



2016年4月の熊本地震直後、片側1車線の県道はふさがり、地域の大動脈は機能を失いました。県は創造的復興に向けた事業の一つとして県道を4車線に広げることにしました。

その範囲は熊本市東区桜木から益城町寺迫までの3.8キロ。既に熊本市から益城町惣領までの1.6キロは4車線で開通していますが、3月20日に残る2.2キロの区間が開通します。

今日（13日）開通日を発表した木村知事は。

熊本県 木村敬知事「創造的復興のシンボルとして頑張ったと感慨深いものがあります。まだ区画整理事業が残っておりますので、最後の1人までしっかりと住まいの再建に寄り添って参りたいという気持ちを今日、新たにしたところです」

新しい道路は歩道・自転車道も整備され、道幅がこれまでの3倍近くに広がります。