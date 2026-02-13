ボートレース平和島の6日間開催「平和島レディースカップ」は13日、予選2日目が行われた。

初日5、4着の清水沙樹（38＝東京）は、1号艇が巡ってきた8Rをインから押し切って1着。反撃を開始した。

コンビを組む10号機の機歴はひと息。正月開催（東京ダービー、1月4〜9日）で同機を使用したG1レーサー永井彪也が「何をやっても無理ですね…」と、大苦戦を強いられたエンジンだ。

それでも「逃げられてひと安心。それに彪也が言っていたほど悪くない。1マークで横に滑るのは気になるけど、悲観する足ではないですよ」と前向きに話した。実際に、直線関係で大幅に見劣る感じはない。

今期ここまでは平調。「（2連対率が）30％前後のエンジンしか引けていない。2節前の多摩川なんて本当にひどかった」と抽選運の悪さを嘆くが「あの時は気持ち良かった」と話す当地前回（ヴィーナスシリーズ第2戦、昨年4月13〜18日）を5コース捲りで優勝。水面に対するイメージはいい。

3日目は1Rに3号艇、10Rに4号艇で出走。豪快な捲りを身上とする彼女にとっては“絶好枠”からの2走だ。攻めに徹して、日またぎでの3連勝を目指す。