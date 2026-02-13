大阪吉本所属の若手お笑いコンビ５組が１３日、大阪・ミナミのイエスシアターで「みなさまへ、大切なご報告がございます。２０２６立春」と銘打った公演に出演した。記者会見スタイルで面白いトークを展開した上で、審査員を務めたスポーツ報知を含む芸能記者が「記事になる！」「記事にならない！」のボードを掲げて、実際に記事化する試み。スポーツ報知は以下の通り、ダブルヒガシとジョックロックを“合格”にした。

ダブルヒガシは４月からの東京進出が決定。既に住まい探しも始めており、東良介はめでたく審査に通ったが、大東翔生は“審査落ち”したことを報告した。大東は分譲賃貸物件を申し込んだが「朝に（申請書を）提出してお昼にはダメになった」と秒殺されたとのこと。その理由として「大家さんが別の物件を吉本の社員さんに貸してたんですけど、大きなトラブルになったそうなんです。なので『吉本さんには物件を貸しません』と」と打ち明けた。報道陣は爆笑したが、若い女性が中心の観客は引き気味だった。

白紙になった物件の家賃は「叙々苑のワンランク上の店舗『游玄亭』で６人がバカ食いしたくらい」と大東。プロの記者の「２５万円くらいか」という厳しい追及に、真顔で「はい」と答えていた。

一方、ジョックロックのゆうじろーは「大国町から大国町」に引っ越したという珍しいパターン。大東のように面白く例えようと「家賃は図書カード７万枚分。２０００円の」と話したが、計算上は１億４０００万円になる。ボケかと思いきや天然がサク裂しただけだったようで「１４万円と言いたかったのか？」という追及に、真顔で「はい」と答えていた。

「みなさまへ、大切なご報告がございます」は昨年１０月に続くシリーズ第２弾。上記２組のほか、アイラブ地球、黒帯、例えば炎が出演。ダブルアートの真べぇも記者の一員として参加した。