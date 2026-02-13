歌舞伎俳優の中村時蔵が１３日、都内で歌舞伎座「三月大歌舞伎」（３月５〜２６日）の取材会に尾上松緑、坂東巳之助、中村隼人と出席した。

昼の部の「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」は、１月に新国立劇場・中劇場で上演された「鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」の後日譚。「鏡山―」で中老尾上を勤めた時蔵は「１月の手応えは、全くないです。繊細な役で、こんなに綱渡りしているような役はあまり経験したことがない。一挙手一投足、間違えた動きをすると全く違う感じで伝わってしまうので、気をつけました。非常にやりがいのある役でした」と振り返った。

３月は二代目尾上を、父の中村萬壽とダブルキャストで演じる。父に対して「絶対に負けないぞ、という強い気持ちで臨みたい。１月に尾上を勤めたので、それがいい方向に働いてくれたらいいな」。その上で「どのように勤めるからは、これから考えるところです。父がどのように勤めるのか、分かりませんので。まるっきり同じにならないようにしようと。尾上としての格が必要になってくる」と気を引き締めた。

夜の部「三人吉三巴白浪（さんにんきちさともえのしらなみ）」ではお嬢吉三を勤める。「「月も朧（おぼろ）に白魚の」から始まる名ゼリフが見どころで「お嬢吉三は初役の時に７代目菊五郎のおじさまから教わった。それに加えて、父（萬壽）のお嬢を見て、気づかされることがあった」と明かした。