ミラノ・コルティナ五輪で現地時間2026年2月13日に開催するフィギュアスケート男子シングル・フリーに向けて、日本代表の鍵山優真選手が12日にスケートリンクで公開練習を行った。その姿にXでは「素晴らしい演技をする予感」などと期待が高まっている。

本人は「フリーも悔いが残らないように全力で頑張ります」

鍵山選手については、国際オリンピック委員会（IOC）の公式Xが13日にXを更新し、

「いよいよ現地時間13日は男子のフリーが行われます 前日の練習でも、鍵山優真選手はのびやかな素晴らしい演技、リンクを去る時も笑顔でした フリーでも鍵山選手らしい演技を見せてくれるはずです」

と投稿した。約1分の動画で実際の様子も披露している。客席に多数の人がいて、氷上を舞う鍵山選手に大きな歓声や拍手が寄せられている様子だ。

投稿を受けてXでは、「ヤバイ...これを観ただけで既に、素晴らしい演技をする予感しかしなくて泣きそう」「え？試合？ってくらいお客さんの歓声と拍手が！！こんなん嬉しいねぇ」「公開練習なのに、会場からこんなにも歓声があがっているなんてスゴイ！」「仕上がってまいりました 鍵山選手も、会場の雰囲気も」といった声が広がっている。

鍵山選手はフィギュアスケート団体戦で銀メダルを獲得し、男子シングル・ショートプログラムでは103.07点で2位を記録。Xでは11日に「SP応援ありがとうございました！完璧とはいきませんでしたが、楽しくパフォーマンスができました。観てくれた皆さんが楽しい気持ちになってくれたら嬉しいです！」と振り返り、「フリーも悔いが残らないように全力で頑張ります」と意気込んでいた。