「かけ子」のリクルーター役か。カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、新たに男2人を逮捕です。

逮捕されたのは、愛知県刈谷市の飲食店店員・佐藤透容疑者58歳と、自営業・山下朋晃容疑者41歳です。

警察によりますと、2人は去年2月、35歳の男性をカンボジアに送り込むため、安城市から中部空港まで車で連れていった疑いがもたれています。

｢かけ子｣のリクルーター役の疑い

2人はカンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で「かけ子」のリクルーター役だったとみられ、男性はその後、カンボジアで特殊詐欺の「かけ子」となりましたが、現地での報酬はほとんど支払われなかったということです。



男性は数千万円にのぼる借金を抱えていて、佐藤容疑者は男性の債権者の知人でした。警察は2人の認否を明らかにしていません。警察が事件の全容解明を進めています。