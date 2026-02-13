ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５９、伊６１ｂｐと小幅拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%）
ドイツ　　　　2.776
フランス　　　3.364（+59）
イタリア　　　3.382（+61）
スペイン　　　3.149（+37）
オランダ　　　2.845（+7）
ギリシャ　　　3.379（+60）
ポルトガル　　　3.136（+36）
ベルギー　　　3.297（+52）
オーストリア　3.067（+29）
アイルランド　3.046（+27）
フィンランド　3.045（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）