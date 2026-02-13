ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５９、伊６１ｂｐと小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%）
ドイツ 2.776
フランス 3.364（+59）
イタリア 3.382（+61）
スペイン 3.149（+37）
オランダ 2.845（+7）
ギリシャ 3.379（+60）
ポルトガル 3.136（+36）
ベルギー 3.297（+52）
オーストリア 3.067（+29）
アイルランド 3.046（+27）
フィンランド 3.045（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
