欧州株　銀行株が売られる、仏ソシエテ・ジェネラルは３％超の下げ

東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100　 10421.32（+18.88　+0.18%）
独ＤＡＸ　　24831.73（-20.96　-0.08%）
仏ＣＡＣ40　 8324.58（-15.98　-0.19%）
スイスＳＭＩ　 13612.90（+82.98　+0.61%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【銀行株】
東京時間19:09現在
ＨＳＢＣ　　　　　　 1257.40（-9.20　-0.73%）
バークレイズ　　　459.70（-3.90　-0.84%）
Ｓチャータード　 1735.50（+5.50　+0.32%）
ロイズＴＳＢ　　　　 102.15（-0.25　-0.24%）
ドイツ銀行　　　　　　29.95（-0.88　-2.85%）
コメルツバンク　　 33.63（-0.46　-1.35%）
ＢＮＰパリバ　　　　 90.60（-0.99　-1.08%）
ソシエテ　ジェネラル　 68.20（-2.32　-3.29%）
クレディ・アグリコル　　 17.82（-0.12　-0.67%）