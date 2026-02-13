欧州株 銀行株が売られる、仏ソシエテ・ジェネラルは３％超の下げ
欧州株 銀行株が売られる、仏ソシエテ・ジェネラルは３％超の下げ
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100 10421.32（+18.88 +0.18%）
独ＤＡＸ 24831.73（-20.96 -0.08%）
仏ＣＡＣ40 8324.58（-15.98 -0.19%）
スイスＳＭＩ 13612.90（+82.98 +0.61%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:09現在
ＨＳＢＣ 1257.40（-9.20 -0.73%）
バークレイズ 459.70（-3.90 -0.84%）
Ｓチャータード 1735.50（+5.50 +0.32%）
ロイズＴＳＢ 102.15（-0.25 -0.24%）
ドイツ銀行 29.95（-0.88 -2.85%）
コメルツバンク 33.63（-0.46 -1.35%）
ＢＮＰパリバ 90.60（-0.99 -1.08%）
ソシエテ ジェネラル 68.20（-2.32 -3.29%）
クレディ・アグリコル 17.82（-0.12 -0.67%）
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100 10421.32（+18.88 +0.18%）
独ＤＡＸ 24831.73（-20.96 -0.08%）
仏ＣＡＣ40 8324.58（-15.98 -0.19%）
スイスＳＭＩ 13612.90（+82.98 +0.61%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:09現在
ＨＳＢＣ 1257.40（-9.20 -0.73%）
バークレイズ 459.70（-3.90 -0.84%）
Ｓチャータード 1735.50（+5.50 +0.32%）
ロイズＴＳＢ 102.15（-0.25 -0.24%）
ドイツ銀行 29.95（-0.88 -2.85%）
コメルツバンク 33.63（-0.46 -1.35%）
ＢＮＰパリバ 90.60（-0.99 -1.08%）
ソシエテ ジェネラル 68.20（-2.32 -3.29%）
クレディ・アグリコル 17.82（-0.12 -0.67%）