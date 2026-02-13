立憲民主党と公明党が衆議院選挙直前に結成した中道改革連合は、きょう、代表選挙を行い、新たな代表に立憲民主党の元幹事長、小川淳也さんを選びました。富山県内の立憲民主党、公明党の県組織の代表に受け止めを聞きました。



中道改革連合はきょう、議員総会で代表選挙を行い、所属する衆議院議員49人による投票で、新たな代表に立憲民主党元幹事長の小川淳也さんを選びました。



衆議院選挙で県内では、富山1区の立憲民主党出身の前職、山登志浩さんなど中道の候補2人が大敗しました。





中道の新代表に小川さんが決まったことについて県内の関係者は。立憲民主党県連 岡粼信也代表代行「この困難な時に自らが代表になって、一つのまとまりを作ってこれを大事にしていかなければいけないという覚悟、それについては非常に敬意を表したいなと思う。今もう通常国会控えてますからね。その中で野党第一党として、いろんな地域の声なども吸い上げながら生活者ファーストでいっていただきたいと。立憲民主党としても、そういう政策ではもう合意をして進めてきたわけで、我々もその立場で頑張っていくと」一方、公明党県本部の佐藤則寿代表は。公明党県本部 佐藤則寿代表「小さくてもしっかりした塊、またある意味では大事な歴史転換になるような、そういった炎を燃やしたというふうに私は思っていますので、そういう意味で熱量のある方がですね、炎をですねしっかりと希望に変えて、これを広げていく。そういうリーダーであってほしいということを直感的に感じました。現状では公明党、そして立憲民主党、このある意味では3つの党がですね、同じ方向性を持った戦いをしっかりとまずはやり抜いていくと」今後、党の立て直しが急務ですが立憲や公明の参議院議員や地方議員も中道に合流するのかなどは不透明なままです。