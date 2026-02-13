新潟市保健所によりますと、市内の医療機関から麻しん（はしか）の疑いのある患者の届け出があり、市衛生環境研究所で検査を実施したところ、麻しんウイルス陽性が確定したということです。



患者は30代の男性で、2月1日に発熱し、医療機関を受診しますが、のどの痛みやせき、発しんが出て、検査が行われました。



患者は軽快し退院していますが、この結果に基づき、新潟市保健所が調査したところ、周囲へ感染させる可能性がある期間に公共交通を利用していたことが判明しました。





同じ時間帯に利用した人で麻しんに対する免疫のない人は感染する可能性があるということです。麻しん患者が利用し接触者を特定できない公共交通・1月31日（土）18:12東京発新潟行きの上越新幹線とき337号10号車・1月31日（土）20:10頃に新潟駅発で新潟交通の古町方面バス利用日から3週間となる2月21日までの間に発熱や発しんなど麻しんを疑う症状が現れた場合は医療機関に電話連絡するよう呼びかけています。麻しんは感染すると約10日後に発熱やせきなど、かぜのような症状が2日から4日続き、その後39度以上の高熱とともに発しんが出現します。2025年は全国で265件、ことしは新潟県で4件の発生がありました。電話相談窓口新潟市保健所 感染症対策室 025-212-81232月14日（土）15日（日）は9:00-17:00開庁日は8:30-17:30