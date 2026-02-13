俳優として数々の名監督に愛され、独自の存在感を放ち続けてきた松田龍平が、金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』でテレビ朝日ドラマ初主演を務めている。本作で彼が演じるのは、タイトル通りどこか抜けた、しかし得体の知れない魅力を持つ探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔。企画段階から参加した本作で探偵役に挑んだ背景や3度目のタッグとなる沖田修一監督とのやりとりについて聞いた。

ーー沖田監督との対談動画（※）で「やりたいことがない」とおっしゃっていたのが印象的でした。これまで数々の名作に出演されてきた松田さんですが、常に“受け身”の姿勢でお仕事に向き合ってこられたのでしょうか。

松田龍平（以下、松田）：役者という仕事を考えると、それでいいのかなと思っています。まっさらの状態から「自分が何かを描きたい」という欲求は、僕の中にはそこまで強くはないんです。これまで素晴らしい才能を持った監督たちと仕事をする中で、「自分には到底こんな発想はないな」と驚かされることばかりでした。その中で、僕自身のやりたいことも十分に果たされてきたという感覚があります。

ーー自分で発信するよりも、誰かの世界観に飛び込むことに自信を持っていた？

松田：自信というよりは、信頼ですね。ただ、年齢を重ねる中で、だんだん「自分がどうしたいか」を考えることも重要なんじゃないか、と感じるようにもなりました。若い頃は感覚だけでやれていたことが、だんだん頭でっかちになってきて、一度思考を挟まないと感覚を呼び起こせなくなってきたというか。

ーー今回の企画は、ご自身の中でもタイミングが良かったのですね。

松田：はい。ちょうど「自分の楽しいことは何だろう」と再確認したい時期にいただいたお話だったので、すごくありがたかったです。

ーー実際に現場に入ってみて、何か新しい感情や思考は芽生えましたか？

松田：毎回余裕がなくなってしまう自分を、もう少し“大きな皿”で受け止めたいな、と思うようになりました。仕事をする上で、余裕がない、慌てているという状態も、それを包み込む大きな受け皿があれば一つの“表現”として楽しめる。でも皿がないと、ただ余裕がないだけで終わってしまう。今回、沖田さんと一緒に作っていく中で、その受け皿のようなものを意識できたのは大きな収穫でした。

ーー企画段階から参加した本作の主人公の職業に探偵を選んだ理由を教えてください。

松田：ミステリーということで刑事という選択肢もありましたが、刑事だとどうしても組織に属してしまいますよね。僕は今回、組織には属したくないなと思ったんです。

ーーより自由な立ち位置を求めた？

松田：はい。組織には属していないけれど、どこかで関わりはある。そういう“グレーなポジション”がいいなと。パブリックイメージとしての探偵をやりたかったというよりは、その曖昧な距離感が、今の自分にはしっくりきたんだと思います。

ーー探偵といえば、お父様である松田優作さんの代表作のひとつである『探偵物語』が思い浮かびますが、意識したりすることもあったんでしょうか？

松田：意識的に違うところを目指そうとしていたんですけど、それ自体がすでに影響を受けているということですよね（笑）。ただ、あえて比べるような話でもなくて、それが僕なんだから、肩肘張らずに流れに身を任せています。父の作品を改めて見返して研究する、ということもしていません。

ーーお父様が亡くなられた年齢を越えられた今、なにか感じることはありますか？

松田：たまに昔の作品を観たりすると、「年齢不詳だな」と思いますね。昭和のスターの方々って、生きる力が違うのか、みんなめちゃくちゃ大人っぽいじゃないですか。今の僕らの年代と比べると「嘘でしょ？」って（笑）。それはすごく感じますね。

