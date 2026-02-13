日本を代表する秋吉台カルスト台地の地下水系の全容解明を目指す予備調査が、13日から美祢市で始まりました。



美祢市で始まった予備調査は、秋吉台地下水系の全容解明を目指す本格調査へつなげるために、地底湖へ到達するルートなどを探ることを目的としています。



水中探検家の伊左治佳孝さんらが洞窟に入りました。



伊佐治さんは別府弁天池ちかくの「寺山の穴」と呼ばれる洞窟がおよそ1.5キロ離れた「白水の池」と地底湖を通じてつながっている可能性があるとみています。





13日は、「寺山の穴」から入り水没している区間に潜水しました。「すごい」「すごいねえ」（水中探検家 伊左治佳孝さん）「この先に何があるのか何を見つけられて、それがどういう研究につながるのか、すごくワクワクしますね」厚東川より西にあるこの地下水系は、過去に調査事例が少ない場所です。鍾乳洞は水没すると変化がほぼ止まるとされていて、地下水系を調べることで秋吉台の成り立ちそのものが分かる可能性があるということです。（水中探検家 伊左治佳孝さん）「特に西台の水中はまったく見られていないので、形成時期とかも西台はしっかり分かっていない。組成も分かっていない」それが秋吉台全景を把握することにつながるのではないか」この予備調査は15日まで行われ、本格調査は今のところ、5月ごろ行われる予定です。