セカンドキャリア

セカンドキャリアとは、

人生の転機を迎えた時に、自分の働き方を見直し

新たな仕事や生き方に挑戦することを指す言葉。

35歳以上の90％がセカンドキャリアについて検討したことがあるとのデータもあり、

キャリアチェンジにより

仕事や生き方への満足度が上がったと感じている人も多い…

そこで今夜は『セカンドキャリア』について語らいます。

▼現在は旅館を経営するスザンヌが“セカンドキャリア”を考え始めたきっかけは？

▼アナウンサーから花屋に転身した前田有紀、請求書・収入印紙・名刺交換…わからないことだらけ

▼アイドルから不動産業に挑戦したなちゅ、当初は大号泣の日々…？

▼アパレルに転身した川崎希は結婚発表で売り上げ激減?!

▼キャリアチェンジしてよかったこと

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

MC

上田晋也

メンバー

いとうあさこ・若槻千夏

ゲスト

木村柾哉（INI）／

川崎希・スザンヌ・なちゅ・前田有紀 ※50音順