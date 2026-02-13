2月17日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『セカンドキャリア』
セカンドキャリア
セカンドキャリアとは、
人生の転機を迎えた時に、自分の働き方を見直し
新たな仕事や生き方に挑戦することを指す言葉。
35歳以上の90％がセカンドキャリアについて検討したことがあるとのデータもあり、
キャリアチェンジにより
仕事や生き方への満足度が上がったと感じている人も多い…
そこで今夜は『セカンドキャリア』について語らいます。
▼現在は旅館を経営するスザンヌが“セカンドキャリア”を考え始めたきっかけは？
▼アナウンサーから花屋に転身した前田有紀、請求書・収入印紙・名刺交換…わからないことだらけ
▼アイドルから不動産業に挑戦したなちゅ、当初は大号泣の日々…？
▼アパレルに転身した川崎希は結婚発表で売り上げ激減?!
▼キャリアチェンジしてよかったこと
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ・若槻千夏
ゲスト
木村柾哉（INI）／
川崎希・スザンヌ・なちゅ・前田有紀 ※50音順