中道改革連合の立て直しを担う新たな代表に、旧立憲民主党出身の小川淳也さんが選出されました。



山口県内の関係者の反応です。



中道改革連合は衆院選直前に、立憲民主党と公明党の衆議院議員が合流して設立されました。



しかし、衆院選で大敗したことで野田・斉藤両共同代表が辞任し、党の再建を託す新たなリーダーを選ぶ代表選が13日、行われました。



共に立憲出身の階猛さんと小川淳也さんが立候補し、小川さんが選出されました。





山口市の公明党県本部には13日午後、山口2区に中道から出馬し敗れた平岡秀夫さんが挨拶に訪れていました。（平岡秀夫氏）「（小川氏は）熱情もあるし、総務官僚をしていたので実務能力もあると思うので、しっかり生かして国民から支持が得られるようにがんばってほしい」自身の今後について問われると、「政治には関与し続けるが、具体的に選挙をどうするかはその時々に応じて考えていく」と述べました。一方、公明党県本部の曽田幹事長は。（公明党県本部・曽田聡幹事長）「旧公明党の議員と一緒になって高市政権に対峙してもらいたい。高市政権のもと、右に寄るような政策提案に対して、生活者・平和の党として議論をしてもらいたい」曽田幹事長は公明党と立憲民主党の県内組織同士の合流については、否定的な考えを示しました。