¡ÚÆÃ½¸¡ÛÃÎ»öÁª¤Ø±Æ¶Á¤âŽ¥Ž¥Ž¥14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼«Ì±Á´¾¡¡Ö¹â»ÔÀûÉ÷¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¡§½°±¡Áª¸¡¾Ú②¡Ú¿·³ã¡Û
8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¡£¸©Æâ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ´¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎÂçµÕÉ÷¤«¤é¤Î¡¢º£²ó¤Î¹â»ÔÀûÉ÷¡£¼«Ì±¿Ø±Ä¡¢¤½¤·¤ÆÍ¸¢¼Ô¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡£
¼¡¤Ê¤ë·èÀï¡¢¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤¹¡£
ÁªµóÀïÃæÈ×¤Î¾å±Û»Ô¡£
ÀûÉ÷¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤ÎÍè¸©¤Ë²ñ¾ì¤ÏÄ¶Ëþ°÷¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý
¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
800¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ°½°¡£±þ±ç¤ò¼õ¤±¤¿¼«Ì±¸õÊä¤â¶Ã¤¤ò±£¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã5¶è¤ÇÅöÁªŽ¥¼«Ì± ¹âÄ»½¤°ì»á
¡Ö¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬100¿Í°Ê¾å¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£À¯¼£¤Î·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡×
Á°²ó¤Î½°±¡Áª(2024Ç¯)¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ëÂçµÕÉ÷¤â¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤ÇÁ´ÇÔ¡£2025Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤âÎ©·û¸õÊä¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¿Íµ¤¤¬¸©Æâ¤Î¼«Ì±¤Ë¤âÆÏ¤¯¤Î¤«¡£¶ì¤¤µ²±¤¬»Ä¤ë¤Ê¤«¡¢Åö½é¤Ï¸©Ï¢Æâ¤âµ¿¿´°Åµ´¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ ´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡ÖÁ´¹ñÅª¤Ë¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤ÆÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ ¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¡£¡×
ÃæÆ»·ëÀ®¤Ë¤è¤ë¸øÌÀÉ¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¼«Ì±¸õÊä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬Íê¤ß¤Î¹Ë¡£¹â»Ô¥Ý¥¹¥¿ー¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹ºîÀï¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã3¶è¤ÇÅöÁªŽ¥¼«Ì± ºØÆ£ÍÎÌÀ»á
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÁ°²ó¤È¤Ï°ã¤¦¡£¡×
Âè°ìÀ¼¤Ç¤â¡Ä
¢£¿·³ã4¶è¤ÇÅöÁªŽ¥¼«Ì± ÏÉÈø±Ñ°ìÏº»á
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤òÂ³Åê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¢£¿·³ã2¶è¤ÇÅöÁªŽ¥¼«Ì± ¹ñÄêÍ¦¿Í»á
¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¡£¤·¤«¤â¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ï¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤êÈ´¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÌ¾¤òÏ¢¸Æ¡£À¯ºö¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÀ¯¸¢¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±³Æ¿Ø±Ä¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Á¥é¥·¤âÀ©ºî¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë〝¹â»ÔÀûÉ÷〟¤Ë¾è¤¸¤ëÁªµóÀï¡£Áªµó¤Î¼ÂÆ°¤òÃ´¤¦ÃÏÊýµÄ°÷¤â¤½¤ì¤ò±£¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¿·³ã2¶èÁªÂÐËÜÉôÄ¹Ž¥¼«Ì± ¹â¶¶Ä¾´ø¸©µÄ
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¼ã¼Ô¡¢¤È¤¯¤Ëº£²ó50ºÐ°Ê²¼¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤á¤¬¤±¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æþ¤ê¹þ¤â¤¦¤«¤È¡£¡×
¹â»ÔÁíÍýÍè¸©¤Ï¡¢ÁªµóÀï¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿2·î2Æü¡£
ÁíÍý¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê―
¢£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý
¡Ö¤½¤ì¤¤¤¤¤«¤é¹¤²¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¡Ø¥µ¥Ê¥¨¥¿¥ª¥ë¡Ù¹¤²¤Æ¡Ä¡£¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡È¹â»Ô¡É½¤°ì¤â¥À¥á¤À¤±¤É¡Ä¡£¡×
ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤â½øÈ×¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÎÍ¥Àª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿5Æü¡£Ä¹²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±¸õÊä¤Î½¸²ñ¤Ë¤Ï¡¢1500¿Í¤â¤ÎÄ°½°¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£20Âå
¡Ö¤¢¤Þ¤êÁªµó¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¢¤ä¤Õ¤ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡×
·ë²Ì¡¢¼«Ì±¤ÏÀï¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂç¾¡¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤¬ÃæÆ»¸õÊä¤ÎÆÀÉ¼¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÌµÅÞÇÉÁØ¡Ù¤ÎÅêÉ¼Àè¡£ANN¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°²ó½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±¸õÊä¤Ï¤ï¤º¤«2³äÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸®ÊÂ¤ß4～5³äÄøÅÙ¤ò³ÍÆÀ¡£1¶è¡¦3¶è¡¦4¶è¤Ç¤ÏÃæÆ»¸õÊä¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸©Áª½Ð¤Î5¿Í¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆµðÂç¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¤Î¤«¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¡£
À¯¼£³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ïー
¢£¿·³ã¹ñºÝ¾ðÊóÂç³Ø ±ÛÃÒÉÒÉ×³ØÄ¹
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¡£¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤Îº£²óÅöÁª¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏÎÌ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£¡×
