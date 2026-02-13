あす2月14日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。2月14日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を紹介！

デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2が、「with MUSIC」にトークゲストとして初登場！

男性アーティスト史上最速・4大ドームツアーで46万人を動員。煌びやかな活躍の裏にあるアイドルとは思えない苦労や下積み活動など、15年の歴史をMC有働由美子・松下洸平と共に一挙に振り返る。デビューライブの玉森裕太の衣装には、スタジオ一同大爆笑！

さらに、今だから語るデビューイベントに起きた信じられないハプニングとは？テレビの前ではじめて語る。

スタジオライブでは、代表曲「Everybody Go」と「SHE! HER! HER!」のSPメドレーと、最新曲「UNISON」を披露する。





歌唱アーティストには、紱永英明、川上洋平[Alexandros]、SennaRin、ふみのが登場！（※紱永英明 「紱」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）

今年の1月にメジャーデビュー40周年を迎えたシンガーソングライターの紱永は、「with MUSIC」に初登場！カバー曲を収録した自身の最新アルバムから、中森明菜の名曲「飾りじゃないのよ涙は」を紱永の渾身のアレンジで披露。

[Alexandros]ボーカル&ギターの川上と、女性シンガーSennaRinは、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の挿入歌「ENDROLL」をデュエットで披露。

BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」 に参加しファイナリストに選出された、まっすぐで飾らない歌声と表現力で支持を集めるふみのは、ちゃんみなが書き下ろしたデビュー曲「favorite song」を披露する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

川上洋平 [Alexandros]×SennaRin、Kis-My-Ft2、紱永英明、ふみの

