広島県が2026年度の当初予算案を発表しました。初めて編成にあたった横田知事は若者の転出超過対策などに力を入れる考えです。

県の2026年度の当初予算案の一般会計は1兆1514億円で、前年より616億円増え、過去最大です。



■広島県 横田美香知事

「今、人口減少でありますとか、若者の転出超過、大変大きな課題になっております。広島県をより人を惹きつけるような広島県にしていきたい」





初めて編成にあたった横田知事が重点を置くのは、人口減少や若者の転出超過対策です。「人を惹きつける地域づくり」を掲げます。子育てしやすい環境を作るため、学校給食費の支援に力を入れます。県内23市町の公立小学校の児童などに1人あたり月5200円を補助する事業に総額78億6100万円を計上しました。一方、2026年4月から宿泊税の徴収が始まります。2026年度の税収は15億円あまりを見込んでおり、観光への投資を加速させる方針です。■広島県 横田美香知事「本県が持つ多彩な宝や強みを磨いて魅力を高め、県内外の人々の交流によって創造性と活力を生み出していく。 さらに多くの人を惹きつけて経済も成長するという好循環を目指してまいりたいと」当初予算案は、2月17日に開会する県議会定例会で審議されます。【2026年2月13日 放送】